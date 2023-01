Covilhetes, Corridas, obras e Multibanco em Mouçós: espetáculo junta atores amadores de associações locais

Covilhetes, corridas, obras, alheiras e multibanco de Mouçós… são palavras que em cima do palco ganham estatuto de guião. Assim nasce a “Vida Real” no Teatro de Vila Real, com mais de 60 pessoas. As palavras surgem de dentro, do coração, das vivências de cada um. Coisas boas e menos boas de viver em Vila Real, transformadas num espetáculo para ver e sentir nos próximos dias 27 e 28 de janeiro.

Participam neste criação o Bombos Águias da Lage, o Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense, o Coro Misto de Mouçós, a Associação da Lage e mais uma dezena de pessoas a título individual.

O espectáculo é integrado no programa Atos, parte do projeto Odisseia Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II, numa iniciativa conjunta com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Fotos: Carlos Santos (Inquieta – Agência Criativa)