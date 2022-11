Crianças da Misericórdia de Lamego festejaram o Dia das Bruxas

O Dia das Bruxas voltou a ser uma grande festa na Santa Casa da Misericórdia de Lamego. Para festejar o dia mais aterrador do ano, o jardim de infância e a creche prepararam um baile de Halloween assustadoramente animado.

Crianças e adultos vestiram-se a rigor e brincaram durante horas. Apenas foi permitida a entrada a bruxas, vampiros e outras criaturas muito feias.

Para tornar o Dia das Bruxas ainda mais horrendo e delicioso, os mais pequenos foram surpreendidos com saborosos crepes, recheados ao gosto de cada um.

À volta, os adereços alusivos a esta festa temática ajudaram a tornar a atmosfera ainda mais especial. As educadoras e os pais juntaram-se para decorarem as salas e os corredores com adereços feitos, sobretudo, de material reciclado e natural.

As inscrições para a creche e jardim de infância da Misericórdia de Lamego devem ser efetuadas nos Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 968 929 029/ 254 612 057 e do email geral@scmlamego.pt

GC SCM Lamego