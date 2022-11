Daniel Pereira Cristo e Óscar Ibañes apadrinham projeto “Cultura e Identidade, Músicas na Eurocidade”

haves celebra o projeto “Cultura e Identidade, Músicas na Eurocidade”, com o concerto de Daniel Pereira Cristo e Óscar Ibañes, dia 5 de novembro, pelas 21h30, no Auditório do Centro Cultural de Chaves.

Neste que será o último concerto do evento, os dois grandes embaixadores da cultura do Noroeste Peninsular sobem a palco, com convidados especiais da Academia de Artes de Chaves e da Associação Projeto Enraizarte, nas gaitas de fole e cordas.

As atividades inseridas nesta comemoração têm vindo a ser realizadas no espaço da Eurocidade Chaves-Verin e nas escolas, com workshops e outras ações de sensibilização para a música e instrumentos de raiz, como o cavaquinho e a gaita de foles.

O projeto tem como objetivo dar a conhecer e experienciar aos jovens os instrumentos tradicionais do Norte de Portugal e da Galiza, fazendo o cruzamento entre raízes, estilos musicais e sonoridades comuns. Terá continuidade com a realização de oficinas para perpetuar a cultura milenar do Noroeste Peninsular, que tanto tem em comum com a atualidade e ainda assim, com tanto por redescobrir.

O espetáculo, organizado pela IPDJ em articulação com a AECT Chaves Verin, conta com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

GC CM