Deputados do PCP no Parlamento Europeu auscultaram trabalhadores em Vila Real e Peso da Régua

Os deputados do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, realizaram no quadro das jornadas parlamentares sob o lema “Contigo todos os dias, a tua voz no Parlamento Europeu”, um périplo que passou pelos concelhos de Vila Real e Peso da Régua na passada quarta-feira, dia 2 de Novembro.

As jornadas começaram na Régua, às 6 horas da manhã, quando começaram a chegar as carrinhas cheias de trabalhadores agrícolas que, enquanto esperavam pela ordem do “empreiteiro” para seguir caminho, estiveram à conversa com os deputados, dando conta do duro trabalho que desempenham, na vinha, no olival, no amendoal, onde seja necessário, mas sempre em condições de elevada precariedade e em troca de pouco dinheiro. Sobretudo no caso das mulheres, dado não ser raro encontrar situações em que para trabalho igual, não se pratica salário igual.

Seguiram-se contactos com trabalhadores da Águas do Interior Norte, Continental Advanced Antenna, Câmara Municipal de Vila Real e McDonalds de Vila Real. Nessas conversas os deputados ouviram variadíssimos exemplos de problemas laborais e uma preocupação transversal: o salário que não acompanha o aumento do custo de vida.

Esta preocupação com a perda de poder de compra não era exclusiva dos trabalhadores. Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, juntamente com os membros das organizações locais do PCP que os acompanharam, ouviram relatos idênticos de comerciantes e dos clientes dos mercados e feiras que visitaram. Concluem que “a situação está mais difícil, há menos poder de compra e as pessoas compram menos”.

“Os reformados reforçaram a ideia, chegando alguns a dizer que selecionavam os medicamentos a comprar, porque ou compram comida ou medicamentos. Já os produtores agrícolas acrescentaram a informação de que parte do aumento com os custos de produção (combustíveis, adubos, produtos diversos para revenda) teve que ser assumida do seu próprio bolso para poderem continuar a vender”, informou a DORVIR do PCP.