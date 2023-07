Detido homem suspeito de incêndio florestal em Vila Real

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Vila Real

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana – NPA de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal, sita no Concelho de Vila Real.

O incêndio, ocorrido no dia 27 de junho de 2023, cerca das 23H30, colocou em perigo uma densa mancha agrícola e florestal, constituída por árvores de frutos, mato, povoamentos de pinheiro bravo e outras espécies arbóreas, bem como de habitações e armazéns, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e extinção por populares, ainda na fase inicial de deflagração.

O detido, com 60 anos de idade, jornaleiro, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.