Detido por furto de veículo, arma de fogo e munições em Montalegre

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Montalegre, ontem, dia 20 de novembro, deteve um homem de 49 anos, por furto de veículo, no concelho de Montalegre.

Na sequência de uma denúncia por furto de uma viatura, bem como de uma arma de fogo e respetivas munições que se encontravam no interior do veículo, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais com a finalidade de recuperar os bens furtados. No decurso da ação policial, os militares da Guarda conseguiram localizar e intercetar o homem, que conduzia a viatura furtada, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

A viatura e os restantes bens furtados foram apreendidos e restituídos ao seu legítimo proprietário.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Montalegre.