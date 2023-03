Detido um homem fortemente indiciado por homicídio tentado em Vila Real

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria de cinco crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.

Os factos ocorreram na madrugada do dia 05 de novembro de 2022, na via pública, em Vila Real, quando o arguido, por motivos fúteis, conduziu o seu veículo automóvel em direção às cinco vítimas, homens e mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e 27 anos de idade, provocando-lhes diversas lesões físicas.

O detido, de 18 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

GC