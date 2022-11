“Dia da Floresta Autóctone” assinalado em Murça

A Biblioteca Municipal de Murça e a Associação Florestal do Vale do Douro Norte (AFLODOUNORTE) comemoraram o Dia da Floresta Autóctone, no passado dia 23 de novembro, através de uma ação de sensibilização promovida pela hora do conto, no Auditório Municipal, com a narrativa “A árvore que queria conhecer o mundo “ de Ana Teresa Silva, em que a Natureza é a grande protagonista.

A atividade foi dirigida aos alunos dos ensinos pré-escolar e primeiro ciclo com o objetivo de explicar a importância da floresta autóctone, bem como a dar a conhecer as principais espécies florestais autóctones da nossa região, assim como lembrar a importância de plantar e preservar espécies que fazem parte do património natural português.

Cada turma adotou uma árvore autóctone, medronheiro (Arbutus unedo) a qual será plantada em meio natural no próximo dia internacional da floresta, 21 de março de 2023.