Dia da Mulher no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus

A Biblioteca Escolar, em parceria com Associação Borboletas aos Montes, sob a coordenação das professoras Celeste Granja e Ana Mota, convidaram a Dra Marina Rodrigues[1] (psicóloga) para realizar uma palestra sobre o impacto psicológico do cancro da mama, na saúde mental dos pacientes e família, dirigida aos alunos do 12º ano da Escola Secundária Morgado de Mateus.

Já tínhamos realizado uma primeira palestra em outubro sobre a prevenção do cancro da mama, com alunos dos cursos profissionais, verificámos ser um tema que vai preocupando os alunos mais velhos, e decidimos reforçar, no Dia da Mulher, uma outra vertente, promovendo a sensibilização, consciencialização e partilha de informações, que cada um terá ao dispor no caso de precisar apoiar algum(a) familiar ou amigo(a).

A carga psicológica de receio, medo e frustração que acompanha as mulheres, deve ser entendida e se possível desdramatizada, para aliviar um pouco o sofrimento das pacientes.

A abertura da palestra ficou a cargo do subdiretor do agrupamento, professor José Alberto Ribeiro. A professora Celeste Granja, membro da Associação Borboletas aos Montes proferiu algumas informações sobre a associação e a sua dinâmica nesta região. A professora Anabela Quelhas, como coordenadora das bibliotecas do agrupamento, referiu a necessidade de saber mais sobre o impacto do cancro da mama na saúde mental das pacientes e famílias.

O conhecimento de todas as vertentes do problema, capacita-nos para favorecer, apoiar e agilizar o processo de recuperação das pacientes. A sessão foi um autêntico carrossel emocional e de conhecimento – empatia, mente anticancro, autocuidado, estar presente com influência positiva, conhecimento científico, mitos e factos, respiração diafragmática, sono, relaxamento progressivo, mindfulness, química da felicidade, neurotransmissores, etc.- promovendo um diálogo mais consciente e mais aberto entre todos.

Anabela Quelhas

[1] A Dra Marina Rodrigues é psicóloga licenciada em psicologia pela Universidade de Évora, mestrada em Psicologia do Trabalho e das Organizações, pela Universidade de Évora, mestrada em psicologia clínica, pela universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Neste momento encontra-se a exercer psicologia clínica e é voluntaria nesta associação.