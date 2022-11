Dia do Município: Alijó celebra São Martinho com castanhas, vinho e tripas

No próximo dia 11 de novembro, Alijó vai voltar a encher-se de gente e animação para comemorar o Dia do Município, provar as castanhas, o vinho novo e as tripas. Além da tradicional Feira de São Martinho, as comemorações incluem o Magusto, a Prova do Vinho novo e a Mostra Gastronómica das Freguesias, que atraem sempre milhares de pessoas ao centro da Vila.

O Município de Alijó preparou um vasto programa que demonstra uma forte aposta na afirmação das suas tradições, gastronomia, folclore e naquilo que de melhor o território têm para oferecer a quem nos visita.

Um dos momentos altos das comemorações do Dia do Município será o concerto da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, que vai atuar junto ao Plátano Centenário.

Durante a manhã, haverá lugar ao tradicional Magusto e à prova do vinho novo, em simultâneo com a Mostra Gastronómica das Freguesias, um dos momentos de maior convívio durante o qual a população e os visitantes em geral podem provar os melhores petiscos e iguarias de cada uma das Freguesias do Concelho.

Com o objetivo de promover um prato típico desta altura do ano e dinamizar a restauração local, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Alijó vai servir tripas a toda a população.

A animação ficará a cargo do artista Ás da Concertina, dos Ranchos Folclóricos de Santa Eugénia e Pinhão, e dos grupos de Zés Pereiras de Sanfins do Douro e de Pegarinhos.

GC