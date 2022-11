Dia Internacional da Falcoaria assinalado no Boticas Parque 

Os alunos do 1º e 2º ciclos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro participaram esta quarta-feira, dia 16 de novembro, na comemoração do Dia Internacional da Falcoaria.

A iniciativa, que decorreu no auditório do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), teve como objetivos explicar o que é a falcoaria, arte classificada como Património Imaterial da Humanidade, dar a conhecer as principais aves de rapina da região, bem como os seus comportamentos, e sensibilizar as crianças para a importância da proteção destas espécies selvagens.

Foi também explicado que a falcoaria é uma caça sustentável que permite assegurar a preservação das espécies e, simultaneamente, manter a diversidade biológica.

No final, as crianças puderam estar em contato direto com algumas espécies, nomeadamente águias e falcões, e observar o voo das aves de rapina.

De referir que a iniciativa foi organizada pela Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) e Associação Diana Falco, com o apoio do Município de Boticas.

GC CM