Dia Mundial da Alimentação assinalado em Ribeira de Pena

O Município de Ribeira de Pena comemorou o Dia Mundial da Alimentação, nos dias 17 e 18 de outubro, com a demonstração do ciclo do pão.

Esta iniciativa decorreu no dia 17 de outubro no Mercado de Cerva e no dia 18 no Mercado Municipal de Ribeira de Pena.

A atividade foi dirigida aos alunos do Ensino pré-escolar e do Primeiro Ciclo do Agrupamento de Escolas, ao pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia de Cerva e da Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena, ao Centro Ocupacional do Municipio de Ribeira de Pena e toda a comunidade.

No final da atividade foi distribuído a cada participante uma lembrança deste dia.

Esta atividade teve como objetivo alertar para a importância da nutrição e de uma alimentação saudável, sendo o pão o alimento mais popular no mundo, está presente em várias refeições e é a peça chave de uma alimentação equilibrada.