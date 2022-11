“Diabetes em Movimento” regressa a Vila Real em janeiro

Este programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2 está a ser implementado em Vila Real numa parceria entre o ACES Douro I – Marão e Douro Norte da Administração Regional de Saúde do Norte, a Câmara Municipal de Vila Real, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A coordenação nacional é realizada pela Direção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes.

As sessões de exercício físico vão decorrer a partir de Janeiro de 2023, às 2ªs, 4ªs e 6ªs, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, e serão dinamizadas por profissionais do exercício físico e por enfermeiros.

A participação é possível, e gratuita, mediante referenciação pelos médicos e enfermeiros dos Centros de Saúde de Vila Real e do Hospital de Vila Real.

Este programa de intervenção multi-institucional, multidisciplinar e multicomponente representa um esforço articulado da comunidade para proporcionar uma solução concreta e efetiva de atividade física para esta população.

A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país (existem cerca de 1 milhão de pessoas com esta doença crónica em Portugal) e a atividade física é um dos pilares do tratamento – melhorando o controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular, e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida.

O Dia Mundial da Diabetes assinala-se todos os anos a 14 de novembro.