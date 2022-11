Diocese faz Visita Pastoral à Paróquia de Mouçós

Decorreu, entre os dias 19 a 23 de outubro, a Visita Pastoral, do senhor Dom António Augusto Azevedo à Paróquia do Divino Salvador de Mouçós. O lema da visita foi o mesmo da Celebração Centenária da Diocese – Crescer com raízes – tendo como subtítulo e objetivo da Visita Pastoral: Frutificar com alegria.

A Visita Pastoral foi num ambiente de alegria, de encontro e celebração com jovens e idosos, com as vinte e três aldeias e comunidades, das várias associações e forças vivas da Paróquia, tal como as instituições autárquicas.

Nestes dias de sentido eclesial e paroquial foi também uma oportunidade de celebração do Crisma de quarenta jovens da Paróquia.

Como resumo da Visita Pastoral ficam três palavras que se devem tornar em atitudes eclesiais fundamentais que são a gratidão, a Sinodalidade e fraternidade. Há muito a construir e a edificar como comunidade mais viva.