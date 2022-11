Direção do PSD em Vila Real para debater Orçamento de Estado

O Presidente do PSD, Luís Montenegro, o Secretário-geral, Hugo Soares, os Vice-presidentes e o líder parlamentar iniciam no próximo dia 11 de novembro, uma deslocação a todos os distritos do país.

Em Vila Real, o debate acontece, precisamente, no dia 11 de novembro, no Hotel Miracorgo, às 21h, com a presença de Paulo Rangel.

A iniciativa “Construir a Alternativa”, que conta também com a participação dos dirigentes distritais, insere-se no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023 e tem como objetivo debater com os militantes as falhas deste orçamento e as propostas alternativas do PSD.