Discussão pública do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e Falperra

Encontra-se aberto, até ao dia 13 de janeiro de 2023, o período de Discussão Pública da Proposta do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras do Marão, Alvão e Falperra, bem como do respetivo relatório ambiental. Durante este período, os documentos encontram-se disponíveis para consulta dos interessados no Portal PARTICIPA (www.participa.pt) e no portal da Direção Geral do Território (www.dgterritorio.pt).

A documentação pode ainda ser consultada nas instalações da DGT e das Câmaras Municipais de Alijó, Amarante, Mondim de Basto, Murça, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. No decurso deste período realizar-se-á pelo menos uma sessão pública num dos municípios abrangidos pelo Programa, em local e data que serão oportunamente divulgados no portal PARTICIPA, e no portal da DGT.

A conceção destes programas é uma iniciativa da Direção-Geral do Território, com o estreito envolvimento das autarquias, das entidades da administração central e dos atores locais, num processo de construção coletiva.