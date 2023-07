Dispositivo de Combate a Incêndios da região Norte apresentado em Chaves

A região Norte conta com a mobilização de 3.049 operacionais apoiados por 723 veículos

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2023), na região norte, foi dado a conhecer esta segunda-feira, dia 03 de julho, no Centro Cultural de Chaves, em sessão que contou com a presença do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, bem como da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

Os dados do dispositivo foram apresentados pelo comandante regional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Alves, tendo como referência o período mais crítico para a atividade do DECIR, já iniciado e que se prolonga até dia 30 de setembro. A região Norte conta com 3.049 operacionais dos diversos agentes de proteção civil e entidades cooperantes, apoiados por 723 veículos.

Os operacionais envolvidos no DECIR são elementos pertencentes aos bombeiros voluntários, Força Especial de Proteção Civil, militares da Guarda Nacional Republicana e elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nomeadamente sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz “é fulcral garantir um reforço deste dispositivo que assegura a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão de todos meios disponíveis em prol da comunidade, mas mais importante que os meios é o papel comportamental das pessoas”. Neste âmbito destacou a consciencialização para ações preventivas, reconhecendo o valor de todos aqueles que diariamente servem a causa pública, no domínio da proteção civil, num exemplo de extraordinário espírito de missão.

A iniciativa contou ainda com visitas ao Centro de Meios Aéreos, no Aeródromo, onde se encontram alocados dois meios aéreos, bem como à localidade de Bustelo, que integra o Programa “Aldeia Segura”. O programa terminou com a visita ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, recentemente instalado no Parque Empresarial.

De referir que se encontram afetos ao dispositivo nacional um total de 13.891 elementos um número que representa um crescimento de 7,5% face ao mesmo período de 2022, e de 42% face ao ano de 2017.