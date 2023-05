Dispositivo Especial Concelhio de Combate a Incêndios Florestais apresentado em Sabrosa

Decorreu durante a tarde de ontem, 3 de maio, nos Paços do Concelho, a apresentação do Dispositivo Especial, Concelhio, de Combate a Incêndios Florestais, onde estiveram representadas várias entidades com uma mostra de meios de segurança disponíveis a nível concelhio para toda a população.

Nesta apresentação o Segundo Comandante Sub-regional do Douro, José Requeijo, fez questão de ressaltar o seu contentamento pela presença em Sabrosa que lhe permite “conhecer a população, as dinâmicas, as dificuldades e os constrangimentos que se enfrentam no dia a dia” mostrando total disponibilidade para colaborar com a autarquia.

O Vereador António Araújo, com o pelouro da Proteção Civil, salientou que “é pela primeira vez efetuada a apresentação do dispositivo especial concelhio de combate a incêndios florestais onde temos presentes os nossos homens e mulheres operacionais que nos garantem a maior eficácia e eficiência para a segurança coletiva. Para todos uma certeza: Estamos preparados para enfrentar mais um ano, que se prevê difícil, com a nossa prontidão, eficácia, entreajuda e profissionalismo na ação. Reforço ainda, mais uma vez, o apelo à Vossa Segurança, nunca a descurem para podermos chegar, todos juntos, ao final desta árdua tarefa.”

Por sua vez, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, destacou que as autarquias locais são as estruturas fundamentais para a gestão de serviços públicos de proximidade, assim, “deverão estas, contribuir de forma eficiente e efetiva, prosseguindo a sua política de defesa e prevenção dos interesses legítimos das populações, a integridade do património e dos recursos naturais. Para que tal se torne eficaz é necessário prevenir e avaliar riscos; planear e dar apoio às operações; consolidar a logística e por último sensibilizar os mais novos e a população em geral para comportamentos face a situações de catástrofe ou acidentes graves.”

No evento esteve presente o Vice- Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Martinho Gonçalves, o Secretário da Assembleia Municipal, José Gonçalves, o 2º. Comandante Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Comandante do Regimento de Infantaria 13 de Vila Real, o Capitão da Unidade de Emergência Proteção e Socorro da GNR sediada em Vila Real, o Representante do ICNF, o Representante da AFLODOUNORTE, Militares da GNR, Sapadores Florestais, os Bombeiros de Sabrosa e de Provesende, o Comandante da GNR do Posto Territorial de Sabrosa, o Representante dos baldios, o Representante do Agrupamento de Escolas Miguel Torga juntamente com alguns alunos e elementos das várias Juntas de Freguesia do Concelho de Sabrosa.

Organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa em colaboração com todos os agentes de proteção civil municipais, o evento teve continuidade no Auditório Municipal, onde todos os presentes tiveram a oportunidade de assistir à peça de teatro-dança “Incandescente”, que abordou temas como a história do fogo, a sua importância, a relação com as florestas e os incêndios florestais, com a organização do CLDS 4G Sabrosa e o apoio do Município de Sabrosa.

