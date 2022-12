Dois automóveis assaltados em Vila Marim

Assaltaram hoje, em Vila Marim, no concelho de Vila Real, dois automóveis em plena luz do dia. Segundo informação da Junta de Freguesia, partilhada nas redes sociais, o roubo aconteceu no Largo da Igreja Matriz, hoje mesmo, em plena hora da Eucaristia.

“É um alerta sério à população de toda a freguesia. A missão de alerta é para toda a população. Não facilitem! Ao menor sinal, contactem-nos ou contactem as autoridades! Juntos vamos proteger a nossa comunidade”, informou a Junta de Freguesia de Vila Marim, presidida por Sandra Marcelino.