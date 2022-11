Dois detidos por caçar com meios proibidos e em zona não autorizada em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através de uma Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no dia 19 de novembro, deteve dois homens de 34 e 51 anos, por caça com meios não permitidos, em zona de caça não autorizada e em dia da semana não permitido, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma ação de fiscalização, os elementos da EPF detetaram os suspeitos a praticar o ato venatório através de um chamariz, considerado um método proibido, em zona de caça municipal para a qual não estavam credenciados, bem como, num dia da semana em que não era permitido, tendo sido detidos em flagrante.

No decorrer da ação foi apreendido o seguinte material, destacando-se duas armas de caça; 136 cartuchos; um telemóvel; um chamariz.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Valpaços.