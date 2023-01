Douro é “Cidade europeia do Vinho” em 2023

O Douro foi distinguido, no dia 15 de junho, em Bruxelas, na Bélgica, como “Cidade europeia do Vinho 2023”. O Douro Património da Humanidade será, assim, uma referência europeia no vinho, na vinha, na cultura e na celebração harmoniosa da natureza e da obra secular realizada por gerações de durienses.

“All Aroud Wine, All Around Douro” é o lema da candidatura do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023, que a região ostentará como um desiderato primordial na garantia do presente e do futuro do nosso território.

A Gala de apresentação do Douro Cidade Europeia do Vinho será no dia 4 de fevereiro, pelas 21 horas, no Multiusos de Lamego.

Tido como um dos maiores desafios coletivos que o Douro já assumiu em toda a sua História, materializando o desejo e o pulsar de toda uma região, neste projeto deposita-se também a vontade de um território que é, segundo Miguel Torga, “a realidade mais séria que temos” em Portugal.

Com esta distinção como Cidade Europeia do Vinho 2023 o Douro acalenta o desejo legítimo de que a região seja um grande contribuinte das exportações nacionais, faça do vinho e da vinha uma alavanca concreta e real para o desenvolvimento da sua economia e riqueza de quem aqui vive e trabalha.

Pretende-se que o território transmita, represente e seja uma marca económica, social e cultural com notoriedade, um exemplo de interação harmoniosa do Homem com a Natureza. Deposita na essência deste projeto o espírito autêntico e solidário do Douro, a região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do Mundo.

Os 19 autarcas da CIMDOURO estão preparados para dar corpo ao desafio “Douro Cidade Europeia do Vinho 2023”, juntamente com as entidades locais e regionais e os cerca de 22 mil produtores, assumindo a urgência da valorização do produto e a construção de uma região equilibrada e com sustentabilidade.

Abrir o Douro ao Mundo é ademais outro propósito desta candidatura. A região do Douro, durante décadas a fio, centrou-se apenas e só na produção de vinho. Hoje o Douro, território de paisagens carismáticas com alma e atitude, com o seu aprazível rio navegável, tem a ambição legítima de trazer o Mundo ao Douro. E será esta descoberta do Douro, esta vivência do Douro in situ que gerará mais valias ao que produzimos, ao que aqui criamos, ao nosso vinho, à nossa vinha, à nossa gente.

Esta é uma oportunidade para promovermos o enoturismo, a cultura e o património e podermos receber condigna e amplamente os visitantes, evidenciando o vinho como elemento estratégico e essência da nossa atividade económica.

Atendendo à dimensão deste projeto e ao envolvimento do todos os seus municípios, a partir de 1 de janeiro de 2023 todos adotarão a mesma imagem nas suas comunicações com o exterior, todos “vestirão” a mesma camisola do Douro do Vinho, da paisagem, da cultura e do Património.