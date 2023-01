Douro recebe testemunho Cidade Europeia do Vinho

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, marcou presença na manhã desta sexta-feira, dia 27, na sessão de encerramento de Aranda de Duero (Espanha) – Cidade Europeia do Vinho 2022.

Acompanhado pelos presidentes de Câmara de Murça e Moimenta da Beira, do presidente da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e do secretário executivo da CIM, Francisco Lopes recebeu, em representação da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO), o testemunho da Cidade Europeia do Vinho.

Recorde-se que a gala de apresentação do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023 será a 4 de fevereiro, no Centro Multiusos de Lamego.



Sob o lema “All Around Wine, All Around Douro”, o programa de iniciativas terá como missão a promoção deste território e “abrir o Douro ao mundo”, com a realização de muitas iniciativas ligadas ao vinho, ao enoturismo, à cultura e ao património.

“O Douro Património da Humanidade será, assim, uma referência europeia no vinho, na vinha, na cultura e na celebração harmoniosa da natureza e da obra secular realizada por gerações de durienses”, sublinha a CIM DOURO.

GC CM