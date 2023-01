Eco-Natal sensibilizou população vila-realense para a Educação Ambiental e Sustentável

O Município de Vila Real, no âmbito das atividades de animação natalícia, promoveu, à semelhança dos anos anteriores, o ECO-NATAL 2022, sensibilizando a população vila-realense para a Educação Ambiental e Sustentável. Para o efeito convidou toda a comunidade escolar do ensino público e particular para ser parte integrante na dinamização desta ação.

O ECO-NATAL 2022 deu continuidade à tradição da decoração de algumas montras do comércio tradicional e outros espaços considerados emblemáticos, bem como as rotundas do concelho de Vila Real, com elementos alusivos ao Natal, com recurso à utilização de materiais reciclados, respeitando a política dos 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar).

Para concretizar esta atividade o município contou com a colaboração de 19 estabelecimentos de educação e ensino e de 16 comerciantes, que cederam as suas montras para exposição dos trabalhos realizados por crianças do ensino Pré-escolar (JI) e alunos do ensino básico e secundário. Foram também decoradas 7 rotundas com trabalhos realizados por igual número de estabelecimentos. O Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, deixa uma palavra de agradecimento a todas as escolas e comerciantes que tornaram, uma vez mais, esta iniciativa possível.