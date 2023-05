Ecomuseus de Montalegre assinalam Dia Internacional dos Museus

O Ecomuseu de Barroso assinala no dia 18 deste mês, em Montalegre e Salto, o “Dia Internacional do Museus”. Na sede do concelho, pelas 14 horas, a ação é subordinada ao tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar” que serve como ponto de partida à ação “Compromisso, Gratidão e Futuro”. Realizada em parceria e colaboração com o Centro Social e Paroquial Vilar de Perdizes, a iniciativa tem como objetivo ouvir, recolher e salvaguardar as memórias e perceções dos nossos anciãos sobre diversas temáticas, entre as quais, debater inclusive o papel que os museus e outras instituições culturais podem e/ou devem, no seu entender, desempenhar nas suas vidas. Na vila de Salto, pelas 15 horas, o Ecomuseu de Barroso – Casa do Capitão, em parceria com o CLDS 4G Ser + Barroso, a Junta de Freguesia de Salto, os Bombeiros Voluntários de Salto e a Associação Borda d’ Água associa-se à celebração do Dia Internacional dos Museus através de um conjunto de iniciativas que visam reforçar os laços comunitários. Na senda deste desígnio está previsto uma visita à exposição “Fios de Luz, uma narrativa serrana” pelos utentes do Lar nossa Sra. do Pranto a que seguir-se-á, pelas 15h30, uma oficina de pintura, aberta à comunidade, sob o tema “Natureza e Sustentabilidade”.

A partir das 17h00, a celebração terá lugar em Salto Antigo, na Praça do Condestável, onde terá lugar uma missa ao ar livre, a que se seguirá a evocação dos 80 anos da inauguração da estatura de S. Nuno de Santa Maria Álvares Pereira, com a homenagem aos “Nunos” saltenses nascidos em 1940. A cerimónia termina com a plantação de dois carvalhos na Praça do Condestável. Ainda inserido na programação do “Dia Internacional dos Museus”, dia 20 de maio, pelas 15h00, o fotógrafo Júlio Marques fará uma visita, pessoal e intimista, à sua exposição “Fios de Luz, uma narrativa serrana”. O evento é aberto a todos os que queiram participar.