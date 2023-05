Entrega de prémios aos alunos vencedores da 4ª edição do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso”

Nos dias 9 e 15 de maio, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) procedeu à entrega dos prémios aos três grupos de alunos vencedores da 4ª edição do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso”.

O Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso” é uma iniciativa da CIMAT, em parceria com a EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, e tem como finalidade promover ativamente a conceção e implementação de iniciativas empreendedoras no Alto Tâmega e Barroso que contribuam para o desenvolvimento deste território.

A 4ª edição deste concurso envolveu dois grupos/destinatários distintos, de entre eles, o “Grupo 2 – Empreender no Futuro” direcionado a jovens a frequentar o 10.º, 11.º e 12.º ano do ensino secundário, num dos estabelecimentos de ensino da região do Alto Tâmega e Barroso.

Fruto do Road show “O futuro do mercado de trabalho e da iniciativa empresarial”, que consistiu na realização de sessões de divulgação e reflexão sobre os ecossistemas do mercado de trabalho do futuro e apelo à apresentação de ideias de negócio a esta edição do Concurso de Ideias, foram trabalhadas dez ideias de negócio (em grupo) no Bootcamp “Empreender no futuro”.

Chegados ao fim do período de capacitação foram avaliadas as várias ideias de negócio por forma a apurar-se as três ideias vencedoras, tendo o pódio ficado constituído da seguinte forma:

1º lugar – Renovação do site e promoção da Escola – Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins

2º lugar – VÁ.PÁ.LEGRE (Vassoura da Bruxas – Sexta 13) – Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz

3º lugar – Happy Bar (Decorar o bar da escola com materiais recicláveis) – Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins

O Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves, fez questão de se deslocar às escolas para proceder à entrega dos prémios aos três grupos de alunos vencedores da 4ª edição do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso” e agradecer a participação destes. Cada um dos elementos (18 no total) dos três grupos vencedores foram premiados com um Voucher – Pack Pura Adrenalina, oferecidos pelo Pena Aventura Park, onde estão incluídas as atividades Fantasticable e Alpine Coaster, duas das principais atividades deste espaço.