Entrega de prémios do Concurso Gastronómico do Bacalhau de Chaves 2023

Apurados os vencedores do Concurso Gastronómico, integrado no Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves, foram entregues ontem, dia 09 de maio, os respetivos prémios de cada categoria, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do executivo municipal.

O autarca flaviense deixou palavras de felicitação e agradecimento a todos os aqueles que aceitaram o desafio de inovar, integrando este evento, que resultou num impacto positivo na dinâmica turística do concelho. Uma iniciativa que, segundo Nuno Vaz, “permite incentivar a criatividade e fomentar novas ofertas, num setor tão importante como o gastronómico, que pretende chegar a mais públicos através da afirmação e valorização da cozinha e da restauração local, no fomento do desenvolvimento local.”

A segunda edição do certame contou com a adesão de 63 restaurantes, 22 dos quais participaram no Concurso Gastronómico. No total, foram 43 os pratos recriados avaliados pelo júri, com a atribuição de prémios distribuídos pelo restaurante e respetivo Chef, no valor total de seis mil euros.