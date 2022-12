Gala de Entrega dos Prémios do Festival Internacional de Imagem de Natureza 2022

No dia 20 de novembro, decorreu, no Teatro de Vila Real, a Gala de Entrega dos Prémios do VI Festival Internacional de Imagem de Natureza, que marcou o culminar de uma semana intensa, repleta de eventos como workshops, sessões de curtas-metragens e exposições. Nesta Gala foram anunciados e entregues os prémios dos quatro concursos do FIIN, bem como ao grande prémio Carvalho Araújo, que galardoou a melhor imagem apresentada a concurso.

Antes da entrega dos prémios houve um pequeno debate sobre a importância das artes patentes no FIIN para a sua missão de preservação e conservação do património natural onde estiveram Bárbara Pereira, Marco Correia e Luís Quinta, em representação de todos os elementos do Júri que auxiliaram a comissão organizadora do FIIN na análise dos mais de 2250 trabalhos recebidos nesta edição de 2022.

Foram conhecidos os vencedores do Concurso Juvenil, Concurso de Desenho de Natureza e Científico, Concurso de Fotografia (nas quatro categorias que o compõem) e do Concurso de Curtas-metragens da Biodiversidade. De referir que nesta competição a maioria dos vencedores são de nacionalidade estrangeira, pelo que a sua participação na Gala se deu através de vídeo. Os prémios foram entregues aos vencedores por Mafalda Vaz de Carvalho, em representação da Divisão do Ambiente, pelo Vereador do Ambiente, Carlos Silva, Vice-presidente, Alexandre Favaios e pelo Presidente do Município, Rui Santos. Todos os trabalhos premiados podem ser consultados em www.fiin.pt.

No final da Gala o Vereador do Ambiente, Carlos Silva, reforçou a transversalidade das competências da Divisão do Ambiente no Município de Vila Real, a importância do Festival para a monitorização e conservação dos valores naturais, sendo uma janela de Vila Real para o Mundo e por onde o mundo chega a Vila Real, afirmando ainda que o FIIN é um projeto para continuar convidando todos os presentes para a próxima edição em 2023.

As Curtas-metragens desta edição seguem agora para as Escolas e a Itinerância da edição do FIIN’2022 inicia-se por várias instituições nacionais a partir de janeiro de 2023.

As exposições com os trabalhos a concurso nesta edição estarão patentes no Teatro de Vila Real até 30 de dezembro.