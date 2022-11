Entregues os primeiros certificados de Excelência de Turista do Douro

A CIMDOURO realizou, esta manhã, a cerimónia de entrega de Certificados de Excelência de Turista do Douro no Museu do Douro, em Peso da Régua. Os primeiros 40 turistas que viajaram de Passaporte Douro na mão e carimbaram os 76 pontos de interesse receberam um Pack composto por: Caixa personalizada, o Certificado de Excelência de Turista do Douro e uma garrafa de Vinho do Porto, exclusiva, que o IVDP criou para esta iniciativa.

Estiveram presentes o Presidentes da Cimdouro, Carlos Silva Santiago, Presidente do IVDP, Gilberto Igrejas e o Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins. Assim como outros autarcas da Região como o Presidente de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, o Presidente de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, o Presidente de Mesão Frio, Paulo Silva com o Vice Presidente Fernando Correia, a Presidente de Penedono, Cristina Ferreira, a Vice Presidente de Lamego, Catarina Ribeiro e as Vereadoras de Vila Real, Mara Minhava e de Moimenta da Beira, Mónica Gertrudes.