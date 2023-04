Equipa de Mini Voleibol do SCVR termina torneio com vitórias

A equipa de Minis B (12 anos) do SC Vila Real A, realizou e ganhou só com vitórias todos os jogos disputados no passado Domingo em Mateus, com a participação de equipas da região de Trás os Montes (Bragança, Valpaços, Vila Real) após ter ganho o Torneio da Primavera em Barcelos, da Associação de Voleibol de Braga (AVB).

Após ter ganho 4 dos 5 torneios da Associação de Voleibol de Trás os Montes (AVTM) e ter alcançado o 2º lugar no último torneio organizado por esta associação, o SCVR continua a crescer e a melhorar a sua prestação no voleibol feminino. Desta vez, com a presença de jovens atletas entre os 8 e 10 anos da pareceria da UTAD_Bairro 2_Diogo Cão, onde estiveram presentes várias equipas masculinas e femininas de Minis A (2×2).

Estiveram presentes mais de 100 atletas e foi um momento de partilha, alegria e entusiasmo, como se pode observar pela presença dos muitos pais, atletas, treinadores, dirigentes e onde o Voleibol e os jovens atletas, foram os mais beneficiados neste tipo de eventos. Por isso, quantos mais, melhor.

Irão realizar-se mais torneios de Minis A e Minis B, organizados por vários clubes da AVTM. A realizar em Bragança, Valpaços e Vila Real até ao mês de Julho.

O vereador da CMVR e o Presidente da Freguesia de Mateus estiveram presentes para a entrega das lembranças a todas equipas presentes.