Escola Diogo Cão dinamiza Academia Digital para Adultos

Decorreu na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, uma Sessão da Academia Digital para Adultos – Jovens Voluntários. Esta iniciativa surge de uma parceria entre o NLI e os nossos alunos do 9ºB, que fazem parte do Clube de Robótica, e que disseram presente e voluntariaram-se, de uma forma extremamente interessada e entusiasmada, para colocarem os seus conhecimentos à disposição de um grupo de dez pessoas, na faixa etária dos cinquenta ou mais anos de idade, beneficiários do RSI. Assim, no dia referido, das 15h às 16:30h, decorreu, na sala de Informática da escola, a sessão, onde alunos e “jovens professores” trabalharam no sentido de continuar a dotar as famílias de ferramentas de integração, essenciais na sociedade atual e ao mesmo tempo capacitar os nossos jovens dos requisitos apontados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Como recordação deste dia receberam um Certificado de frequência que os deixou muito surpreendidos e contentes. A todos os envolvidos, neste pequeno grande momento de saudável relacionamento entre gerações, os nossos agradecimentos.

