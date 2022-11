Escolas de Sabrosa foram novamente distinguidas com as Bandeiras Verdes Eco-Escolas

As escolas da vila de Sabrosa foram novamente galardoadas com as Bandeiras Verdes no âmbito do Projeto Eco-Escolas, pelas boas práticas ambientais assumidas no último ano.

As cerimónias oficiais de atribuição decorreram hoje, em dois momentos e locais distintos.

No Centro Escolar Fernão de Magalhães, que conta com cinco distinções consecutivas desta iniciativa, a cerimónia decorreu esta manhã, onde estiveram presentes vários elementos do corpo escolar, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e o Vice-Presidente do município, Martinho Gonçalves.

No momento, a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, demonstrou o seu orgulho para com esta iniciativa que distingue as escolas da vila pelo empenho de todos, referindo que “é importante continuar a ter consciência de um problema tão grave como este, que é um assunto transversal a todos os países do mundo, tomando iniciativas e agindo proativamente para o combater. O planeta é a nossa casa, e precisamos de uma casa saudável”, salientando que as escolas de Sabrosa são exemplares neste âmbito.

Da parte da tarde, realizou-se na Escola EB2,3/S Miguel Torga, o Hastear da Bandeira Verde, que pela oitava vez consecutiva é atribuída a esta instituição escolar, novamente na presença de vários estudantes, elementos do corpo escolar e representantes da autarquia, com presença do Vice-Presidente, Martinho Gonçalves, e do Vereador António Araújo. Da cerimónia constou uma intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, acontecendo previamente um momento protagonizado pelos alunos presentes, que, juntos, entoaram a música “Bandeira Verde”.

Com a atribuição sistemática, destes galardões às escolas da vila de Sabrosa é reforçado e realçado o trabalho realizado por estes estabelecimentos escolares ao longo dos últimos anos no âmbito da sustentabilidade ambiental, contribuindo ativamente para um mundo melhor.

