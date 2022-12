Escuteiros de Boticas partilharam “Luz da Paz de Belém” com a autarquia

Foi sob o lema “Missão: Leva essa Luz em ti” e numa cerimónia meramente simbólica que o Agrupamento de Escuteiros de Boticas partilhou esta terça-feira, dia 20 de dezembro, a “Luz da Paz de Belém” com o Município de Boticas.

O momento decorreu no Átrio da Câmara Municipal e contou com a presença do Presidente Fernando Queiroga, da Vereadora Isabel Torres, e do pároco da Paróquia de Boticas, Padre Domingos Teixeira dos Santos, que proferiu uma breve oração de homenagem à iniciativa.

O objetivo da ação passa por cada agrupamento de escuteiros promover iniciativas de partilha da luz junto da comunidade local, como sinal de paz e amor ao próximo.

Fernando Queiroga agradeceu o gesto dos Escuteiros de Boticas referindo que “esta época tão especial seja sinónimo de paz no mundo e empatia com aqueles que mais precisam”.

De referir que a “Luz da Paz de Belém” teve origem na Áustria e foi partilhada pela primeira vez em 1986, numa atividade conjunta entre a televisão pública e os escuteiros austríacos, como parte de uma campanha de solidariedade denominada “Luz para a Escuridão”, que tinha como finalidade ajudar crianças com necessidades.