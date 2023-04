Espaço Memória com A.M. Pires Cabral

No dia 14 de abril, o Arquivo Municipal de Vila Real foi palco de uma tertúlia muito especial. Intitulada “Em Memória de Mim II – De 1966 em diante”, o grande protagonista foi o escritor, poeta, dramaturgo e pintor A.M. Pires Cabral. Esta iniciativa visou enaltecer o percurso e o contributo dado pelo autor com as suas diversas obras para a cultura e para a literatura nacional, cujo mérito e valor tem sido reconhecido através de vários prémios literários.

Nesta tertúlia, o artista apresentou a sua Auto-fotobiografia, onde partilhou histórias e momentos marcantes da sua vida, desde 1966 até aos dias de hoje, destacando os pontos principais da sua carreira literária e artística.

A plateia foi presenteada com momentos emotivos e divertidos, que retratam a trajetória de A.M. Pires Cabral e revelam a sua paixão pelas artes. A tertúlia Espaço Memória contou com a presença de admiradores do seu trabalho, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo mais de perto e de ouvir as suas histórias e ainda 3 poemas.

A sessão foi presidida pela Vereadora do Pelouro da Cultura, Mara Minhava, que enfatizou o papel do “Espaço Memória” enquanto palco para a valorização da memória local, promovendo ações que preservam a identidade, as tradições culturais e a história local, presenteando as gerações futuras com a compreensão das suas raízes e das tradições locais.