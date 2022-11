Especialistas e produtores de mãos dadas para potenciar o Fumeiro de Montalegre

O Fumeiro de Montalegre é um produto de excelência único no mundo e a Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã APFTFB está motivada em preservar este reconhecimento e sabor. Neste sentido, está a promover um conjunto de sessões de capacitações com especialistas, direcionadas aos produtores. No próximo sábado, 12 de novembro, há mais duas sessões gratuitas. O objetivo destas ações passa por disseminar conhecimento acerca das novas tendências de consumo e adequar o sistema de produção atual às alterações climáticas que se têm vindo a registar no território.

Os trabalhos iniciam-se de manhã, no Pavilhão Multiusos de Montalegre. A sessão de abertura está marcada para as 10h00, com as intervenções de Fátima Fernandes, Presidente da Câmara de Montalegre e Boaventura Moura, Presidente da APFTFB.

Segue-se a intervenção do professor Luís Patarata da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Cura e Secagem de Presunto Tradicional é o tema em debate. O objetivo passa por sensibilizar os produtores para aspetos relacionados com a cura e secagem de presunto, nomeadamente no que se refere às implicações sensoriais, para a segurança sanitária e rendimento.

À tarde a sessão é fora de portas, os participantes vão poder conhecer um caso prático no território. Assim os 50 produtores vão poder ver in loco um conjunto de boas práticas e tecnologias que os ajudem a melhorar e inovar nos seus processos e produtos.

Estas sessões decorrem no âmbito do projeto Fumeiro e Presunto de Montalegre – Qualificar, Diferenciar e Posicionar, decorre de uma candidatura aprovada ao Sistema de Incentivos às Ações Coletivas, do Norte 2020. No total vão ser promovidas oito ações de capacitação e 3 visitas de estudos.