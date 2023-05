Estudantes de Agronomia da UTAD cultivam parcela do campus

O campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) ganhou uma nova parcela agrícola. Ao longo de três dias, cerca de 30 estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento e participantes externos à academia plantaram e semearam espécies florestais, aromáticas, hortícolas e florícolas. “Estas espécies vão crescer juntas e pretende-se observar a sinergia e a informação de crescimento entre si”, refere Paula Seixas Oliveira, docente da UTAD.

Esta iniciativa teve como objetivo apresentar o sistema de agricultura sintrópica, princípios e bases, com uma componente teórica acompanhada de implementação efetiva do sistema numa parcela, situada no campus. “A agricultura sintrópica é um sistema de agricultura que consocia a componente agrícola com a florestal e que se baseia na diversidade vegetal, aproveitando a estratificação em altura, os tempos de produção, os espaços ocupados por cada espécie de forma a criar-se uma continuação espacial e temporal de plantas no sistema. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação constante pela importância da estrutura e equilíbrio da vida no solo”, sublinha.

Esta experiência inédita na UTAD foi organizada por Marcelo Miranda, estudante de mestrado, e pela sua orientadora, Paula Seixas Oliveira. No terreno, a orientar os participantes, esteve Walter Sande, engenheiro agrónomo com uma vasta experiência no tema, em diversos países como Angola, Brasil, Espanha e Portugal. Até ao final de 2023, este especialista virá ainda mais duas vezes à UTAD, para dar continuidade a este projeto.

Por agora, a parcela implementada no campus irá ser cuidada por quem participou na sua criação e servirá no futuro para o desenvolvimento de uma série de trabalhos académicos em diversas áreas de conhecimento e ciência. Será também criado um grupo no WhatsApp com todos os participantes, para preparar encontros periódicos no terreno, trocar saberes e trabalhos de gestão.