Ex-presidente da Câmara de Montalegre fica em prisão preventiva

O ex-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, vai ficar em prisão preventiva. A medida de coação foi decidida esta segunda-feira o tribunal do Porto.

Já o ex-vice-presidente da autarquia, David Teixeira, e um funcionário da divisão de obras, vão aguardar o desenrolar do processo com Termo de Identidade e Residência (TIR).

Os arguidos ficaram hoje a saber as medidas de coação, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, no âmbito da Operação Alquimia, realizada pela Polícia Judiciária.

O então presidente da autarquia, Orlando Alves, o vice-presidente, David Teixeira, e ainda o chefe de gabinete da divisão de obras, foram na passada quinta-feira detidos pela PJ, estando indiciados pelos crimes de associação criminosa, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e participação económica em negócio.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Polícia Judiciária explicou que a investigação versa sobre “um volume global de procedimentos de contratação pública, no período de 2014 a 2022, suspeitos de viciação para benefício de determinados operadores económicos, num valor que ascende a 20 milhões de euros”.

Os autarcas renunciaram, entretanto, do cargo.