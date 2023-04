Executivo Municipal de Vila Real visita intervenção da avenida João Paulo II

O Executivo Municipal visitou a intervenção da avenida João Paulo II, obra incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que rondou um investimento de 688 mil euros, incluindo IVA. No percurso a pé efetuado ao longo de toda a intervenção, Adriano Sousa, vereador do ordenamento do território e urbanismo referiu que “quem viu a avenida João Paulo II antes e a vê agora certamente que notará as diferenças”, sublinhando que esta obra é “um exemplo interessante daquilo que temos vindo a fazer sempre que há espaço público disponível para acomodar todas as funções de uma via, foi criada uma faixa de rodagem com dois sentidos, fizemos estacionamento, passeios generosos e aptos para as pessoas circularem, fizemos uma ciclovia, fizemos trincheiras para plantação de árvores”, em suma “conseguimos reunir todas as funções que uma artéria urbana deve ter, mas nem sempre isso é possível” concluiu.

A avenida João Paulo II não sendo uma via com um tráfego muito intenso, permitia aos automóveis todos os movimentos direcionais o que potenciava os acidentes. Com esta intervenção foram restringidos alguns desses movimentos e foram instalados semáforos que irão dar mais conforto aos automobilistas e permitir a travessia de peões em segurança.

O presidente Rui Santos disse que “até ao final do ano teremos praticamente todas as intervenções do PEDU concluídas”, admitindo que “não é possível fazer tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo” o autarca afirmou que tem sido feita uma intervenção muito profunda na cidade. Reconhecendo os transtornos que todas estas obras causaram, sublinhou que “depois de devidamente concluídas estas intervenções têm coerência, têm o objetivo de permitir uma cidade mais amigável para os peões, mais segura para os automobilistas e mais aprazível para que todos nos possamos movimentar”.

Rui Santos informou ainda que há obras que estão atrasadas, nomeadamente a ligação da avenida Carvalho Araújo ao Terminal Rodoviário, que já estando adjudicada aguarda o momento oportuno para avançar, uma vez que, como referiu, não é possível iniciar as obras todas ao mesmo tempo pois isso não permitiria que a cidade vivesse dentro da normalidade, “a seu tempo estamos a corrigir e a compor o que é possível para atingirmos os objetivos que nos propusemos” afirmou. O presidente da autarquia pediu ainda a compreensão de todos os cidadãos e alertou para a necessidade de preservação do material urbano, que é de todos.

GC