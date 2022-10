Exposição de escultura marca estreia de Serralves em Lamego

O Município de Lamego e a Fundação de Serralves inauguraram a primeira exposição artística ao abrigo do protocolo de cooperação firmado entre as duas instituições que vigorará nos próximos quatro anos. A exposição “Matéria / Ação: Escultura e vídeo dos anos 1960 e 1970” apresenta obras de artistas portugueses e estrangeiros, espalhadas pelos três pisos da Galeria Solar da Porta dos Figos.

Nesta nova exposição, que integra o Programa de Exposições Itinerantes da Coleção de Serralves, os visitantes são convidados a conhecer de perto um conjunto de esculturas das décadas de 1960 e 1970 que permite reconhecer aspetos centrais às práticas artísticas associadas à escultura abstrata britânica, ao minimalismo norte-americano e, sobretudo, ao pós-minimalismo e à arte processual que marcaram este período. As obras escultóricas são apresentadas em diálogo com trabalhos em vídeo, evidenciando pontos de contacto e interferências entre os dois campos de criação.



No ato oficial de inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e a Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, elogiaram a nova parceria que permite que esta autarquia integre o grupo de membros fundadores de Serralves.

Este passo possibilita que, a partir de agora, os lamecenses e as entidades locais tenham um acesso mais alargado e uma maior proximidade à arte, à cultura, às indústrias criativas e às diversas iniciativas de sensibilização ambiental promovidas pela Fundação. “Constitui uma excelente oportunidade para acolhermos exposições e eventos culturais de grande qualidade, com a chancela de Serralves, que de outro modo não poderíamos receber. Além disso, englobará ações de sensibilização ambiental a desenvolver com o nosso Parque Biológico da Serra das Meadas que terão como principais destinatários as nossas crianças e jovens. Acredito que esta nova relação tem tudo para ser um sucesso”, destaca Francisco Lopes.

A exposição “Matéria / Ação” estará patente ao público até ao próximo dia 19 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 10 às 18h horas, com interrupção à hora do almoço. A entrada é livre.

Será complementada com atividades do Serviço Educativo da Fundação de Serralves, junto dos serviços do Município de Lamego e da comunidade escolar.

GC CM