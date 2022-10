Exposição itinerante “Cuidado! Invasoras Aquáticas” está patente no Auditório Municipal de Sabrosa

A exposição itinerante “𝘾𝙪𝙞𝙙𝙖𝙙𝙤! 𝙄𝙣𝙫𝙖𝙨𝙤𝙧𝙖𝙨 𝘼𝙦𝙪𝙖́𝙩𝙞𝙘𝙖𝙨” está instalada na sala de exposições do Auditório Municipal, patente ao público até dia 4 de novembro.

A Exposição é de cariz pedagógico e voltada para a educação ambiental e está integrada no projeto INVASAQUA – Aquatic Invasive Alien Species of Freshwater and Estuarine Systems: Awareness and Prevention in the Iberian Peninsula. A mesma é composta por 29 painéis que mostram as principais espécies aquáticas invasoras da Península Ibérica, o seu grau de ameaça à fauna e flora autóctones, bem como as consequências e o impacto ambiental, socioeconómico e sanitário que estas espécies causam.