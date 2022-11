Exposição “Ó Vasco, tens cá disto?” patente na Biblioteca Municipal de Mondim de Basto

Foi hoje inaugurada, na Biblioteca Municipal de Mondim de Basto, a exposição “Ó Vasco, tens cá disto?”.

Uma exposição dedicada à vida e obra de Vasco Santana, que foi cedida pela Sociedade Portuguesa de Autores e onde se pode encontrar para além de fotos, documentação, cartazes de peças de teatro, nas quais o Ator participou.

Vasco Santana foi uma das mais marcantes figuras do espetáculo em Portugal, que se destacou no cinema, no teatro e na rádio e cuja memória continua bem presente no imaginário dos portugueses.

A Vereadora da Cultura, Carla Silva esteve presente na abertura da exposição e desafiou os jovens alunos ali presentes a descobrir a importância da comunicação e da criatividade no trabalho e nas relações do dia-a-dia.

Os interessados poderão visitar esta exposição até ao dia 30 de novembro, na Biblioteca Municipal, sendo a entrada gratuita.

GC CM