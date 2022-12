Feira de Outono de Vila Real dinamizada pelos estabelecimentos de ensino

A tradição cumpriu-se, no passado dia 3 de dezembro, com a realização de mais uma Feira de Outono, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real, em parceria com os estabelecimentos de educação e ensino do concelho.

O frio caraterístico desta estação do ano não demoveu os vila-realenses de passarem pela Praça do Município para visitarem os vários espaços da Feira onde, para além de serem apresentados alguns dos produtos locais típicos desta época, se deu a conhecer o trabalho desenvolvido pela comunidade educativa ao longo do ano, proporcionando momentos de convívio e confraternização.

A animação foi garantida ao longo de todo o dia com atuações da Nuclisol Jean Piaget, Jardim de Infância do Bairro nº 2, Music’s Cool e Para Cá dos Montes que, em conjunto com a APC, provou que todos podem dançar, num momento de grande emotividade, que não deixou ninguém indiferente e que assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação Alexandre Favaios agradeceu às escolas pela participação nesta iniciativa, deixando ainda uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido em prol de um ensino pleno, salientando o compromisso da autarquia em continuar o trabalho de parceria que tem vindo a ser desenvolvido.

Recorde-se que a feira de Outono está integrada no projeto “Tradições da Bila”, que tem como objetivo recuperar usos, costumes e tradições da nossa cidade através da dinamização de diversas atividades e iniciativas que permitam dar a conhecer a toda a comunidade os produtos regionais assim como todo o trabalho elaborado pelos estabelecimentos de educação e ensino.