Feira de Outono de Vila Real realiza-se neste sábado na Praça do Município

No próximo sábado, dia 3 de dezembro, entre as 9h30 e as 17h30, vai decorrer, na Praça do Município, a tradicional Feira de Outono. Esta iniciativa do município tem como principal objetivo disponibilizar um espaço de convívio e partilha entre os diferentes estabelecimentos de ensino que, com o apoio de docentes, alunos e encarregados de educação, apresentam, em forma de quermesse, os produtos da época das diversas zonas de Vila Real.

A Feira de Outono vai contar com a presença de diversos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, Escola Profissional Agostinho Roseta, Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Nuclisol – Jean Piaget, Colégio Moderno de S. José e da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real.

Esta iniciativa representa uma excelente oportunidade para que as escolas se abram e estreitem laços com a comunidade, salientou o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, relembrando ainda que a Feira de Outono integra o projeto “Tradições da Bila”, cujo objetivo é recuperar usos, costumes e tradições da nossa cidade através da dinamização de diversas atividades e iniciativas que permitam dar a conhecer a toda a comunidade os produtos regionais, assim como o excelente trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de ensino do concelho.