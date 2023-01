Feira do Fumeiro de Montalegre decorre até domingo

Está aberta a XXXII Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso. Depois do sucesso da primeira “Sexta 13” do ano, a vila de Montalegre acolhe, até domingo, a “rainha do fumeiro”.

O cartaz foi inaugurado por Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. As previsões apontam para 50 mil visitantes.

No discurso de abertura, a presidente da autarquia, Fátima Fernandes, projetou um negócio avaliado em seis milhões de euros: «representa um negócio superior a um milhão de euros em vendas diretas na feira, mas se associarmos este valor ao movimento hoteleiro e gastronómico que esta proporciona em termos de atração e crescimento turístico e à venda que os produtores já asseguraram antes e depois da Feira, bem como de outros produtos que não o fumeiro, podemos avaliar que tudo isto representa um negócio de cerca de 6 milhões de euros por ano».