Feira dos Santos de Chaves reafirma tradição secular

São esperados milhares de visitantes na maior Feira de Rua do Norte de Portugal de 29 de outubro a 1 de novembro

Durante quatro dias, Chaves volta a ser palco da tradicional Feira dos Santos, o grande acontecimento socioeconómico e cultural da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Realizada desde tempos que se vão perdendo na memória, a “Feira dos Santos” constitui hoje para as gentes do Alto Tâmega e particularmente para os flavienses, o ex-libris festivo da cidade e região, que ano após ano recebe mais de 500 expositores e milhares de visitantes, de todo o país, mas também da vizinha Espanha.

Os “Santos”, como popularmente se conhecem, repetem-se anualmente, quando outubro expira e novembro começa. Por uns dias, a Feira dos Santos transforma o espaço público em que se realiza e a realidade do local. As ruas da cidade tornam-se, nesta altura do ano, um espaço de convivência, repleto de sons, cheiros e movimentos, numa agitação que marca tudo e todos.

O evento é de organização conjunta pela Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) e Município de Chaves.