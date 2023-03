Festival dos Potes e da Gastronomia Duriense foi um sucesso na Aldeia Vinhateira de Provesende

O Festival dos Potes e da Gastronomia Duriense que decorreu no passado dia 5 de março, na aldeia Vinhateira de Provesende, acolheu centenas de visitantes e revelou-se um sucesso.

Com um programa recheado de muita animação e uma dinâmica muito característica, a tradicional gastronomia foi a chave para o sucesso do evento. Os visitantes adquiriram um kit que lhes permitiu fazer a prova gastronómica pelos quinze potes, desde os rojões do redanho, ao arroz de carqueja, papas de sarrabulho, e sopa de vindima, várias foram as provas que não deixaram ninguém indiferente.

O evento iniciou da parte da manhã com o corte da fita de abertura do festival pela Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Provesende, Carlos Madureira, seguindo-se a missa da bênção dos potes, que contou com a participação da Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto Douro e com a Confraria do Pote e da Amizade.

Depois da bênção dos potes começou a prova gastronómica pelos vários potes e a festa prosseguiu com a atuação do Rancho Folclórico do Pinhão, seguindo-se a atuação dos Pauliteiros de Miranda do Douro, o Grupo de Concertinas Diatónicos, o Grupo de Bombos Zés Pereiras de Sabrosa, terminando com a atuação do artista Vítor Pica.

A presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, presente no evento, demonstrou a sua satisfação, referindo que “neste Festival vivemos a realidade dos tempos mais antigos onde tudo girava à volta dos potes. Homenageamos as memórias do nosso povo, com uma gastronomia rica, composta pelos nossos produtos endógenos, acompanhada pelo nosso vinho. Parabenizo todos os que organizaram o evento, que certamente, será o primeiro de muitos.” A Presidente do município, juntamente com o Vice-Presidente, Martinho Gonçalves, fizeram ainda uma visita pelas barraquinhas presentes no festival.

A festa retratou Provesende, uma aldeia cheia de vida, com uma dinâmica e uma história riquíssima que defende e preserva as suas raízes, o seu património e acima de tudo as pessoas.

O Festival dos Potes e da Gastronomia Duriense foi organizado pela União de Freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro, em parceria com o Município de Sabrosa e apoio da Associação Sabrosa Douro XXI.

GC CM