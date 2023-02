Festival Magos da Guitarra regressa a Trás-os-Montes e Alto Douro

Segunda edição conta com músicos nacionais e internacionais

A segunda edição do Festival Magos da Guitarra está de regresso depois da estreia em 2022.

O Festival vai acontecer a partir de 25 de Fevereiro com o concerto de pré-abertura do guitarrista espanhol galardoado Pedro Andrea. O músico já colaborou com nomes como Carlos Santana, Luz Casal, entre outros.

O Festival continua durante o mês de Março em várias localidades da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vão estar presentes guitarristas que sobressaem em múltiplas áreas musicais, como fingerstyle, blues, jazz e flamenco.

Estão já confirmados os guitarristas/formações Tanausú Luís – projeto musical pioneiro em Espanha que é uma fusão do fingerstyle, um género emergente que pretende transformar um simples instrumento numa banda de rock; Jon Gomm, cantautor e guitarrista inglês que utiliza a guitarra para criar sons de bateria, linhas de baixo e melodias. As suas canções recorrem a uma gama de influências e estilos, incluindo blues, soul, rock e até mesmo metal; Fernando Deghi, considerado um dos mais prestigiados músicos de viola do Brasil e internacionalmente. Somam-se na sua trajetória artística 40 anos dedicados a música dividida em dois períodos: violão de concerto de 1977 a 1996 e viola de concerto de 1989 até o momento, onde é uma das grandes referências no campo da composição, inovação e metodologias; ArtDanDuo, ou seja, Artur Caldeira e Daniel Paredes, um duo de virtuosos da guitarra clássica, mas cujo repertório abrange outras sonoridades: desde a música erudita, fado, jazz, entre outras; Eduardo Trassierra, detentor dos mais importantes prémios de guitarra flamenca apresenta uma performance repleta de musicalidade e ritmo, tudo com música flamenca irreprimível, derramando notas no palco para criar uma mistura de emoções e momentos eletrizantes, passando por momentos de improvisação do mais puro jazz; Rui Fernandes Quarteto, um projeto com um formato único no mundo, que junta instrumentos como o contrabaixo, o piano e a percussão à viola amarantina num quarteto formado por músicos de excelência: Rui Fernandes (viola amarantina), Pedro Neves (piano), Miguel Ângelo (contrabaixo) e Ricardo Coelho (percussão).

O Festival, organizado pela De Mi Para Si, tem como ponto de partida a criação e a apresentação de projetos culturais que marcam pela diferença e que apresentam ao público novas emoções musicais e tornou-se premente a existência desta manifestação cultural alargada que conjugue todas as características e especificidades do novo mundo da guitarra.

Trás-os-Montes e Alto Douro tem assim um festival que também promove o seu território como um todo e proporciona uma iniciativa cultural diferenciadora.

PROGRAMA

25 Fevereiro, 21h30 – Pedro Andrea Quarteto – Auditório Municipal de Mirandela | Bilhete: € 5

3 Março, 21h30 – Tanausú Luis – Espaço Miguel Torga – Sabrosa | Entrada Livre

4 Março, 21h – Tanausú Luis – Museu do Imaginário Duriense – Tabuaço | Entrada Livre

10 Março, 21h30 – Jon Gomm – Auditório do CITICA – Carrazeda de Ansiães | Entrada Livre

11 Março, 21h30 – Jon Gomm – AUDIR – Peso da Régua | Bilhete: € 5

11 Março, 21h30 – Fernando Deghi – Teatro Ribeiro da Conceição – Lamego | Bilhete: € 7,5

17 Março, 21h30 – ArtDan Duo – Auditório da Santa Casa da Misericórdia – Vila Pouca de Aguiar – Entrada Livre

17 Março – Eduardo Trassierra Trio – Tabuaço – TBA

18 Março, 21h30 – Eduardo Trassierra Trio – Teatro Ribeiro Conceição – Lamego | Bilhete: € 7,5

18 Março, 21h30 – Pedro Andrea Quartet – AUDIR – Peso da Régua

24 Março, 21h30 – ArtDan Duo – Auditório do CITICA – Carrazeda de Ansiães | Entrada Livre

25 Março, 21h30 – Fernando Deghi – Auditório da Santa Casa da Misericórdia – Vila Pouca de Aguiar – Entrada Livre

25 Março, 21h30 – Rui Fernandes Quarteto – AUDIR – Peso da Régua | Bilhete: € 5

GC