Festival Sons no Parque em Alijó aquece noites de verão já no próximo fim-de-semana

Os norte-americanos The Last Internationale e a cantora Judith Hill, vencedora de um Grammy, são os grandes destaques do Festival Sons no Parque, que acontece entre 14 e 15 de julho, em Alijó (distrito de Vila Real). Este evento gratuito celebra a diversidade musical, trazendo à região do Douro artistas de diferentes origens geográficas e géneros musicais.

The Black Wizards (Portugal), Lola (Austrália), Koko-Jean & The Tonics (Espanha) e The Limboos (Espanha) fecham o cartaz de seis concertos gratuitos, direcionados a um público curioso, aberto a novas sonoridades e com vontade de se surpreender a cada concerto. É um festival que se distingue por uma oferta distinta no contexto do Interior Norte, mais propriamente em Alijó, na região do Douro, onde habitualmente é menos comum o acesso a eventos musicais diferenciados.

The Last Internationale é uma banda que já partilhou o palco com nomes como Guns N’Roses, Robert Plant ou Neil Young. As letras ativistas e a intensa energia que colocam em palco são a imagem de marca desta banda, o que os levou a colaborações com importantes figuras da cena musical internacional como Tom Morello, dos Rage Against the Machine.

Antes de se lançar a solo na sua carreira, Judith Hill fez parte de coros de artistas como Michael Jackson, Prince, John Legend e Josh Groban, participando nos seus discos e tournées. A ascensão de Judith Hill à fama é retratada no documentário 20 Feet from Stardom, que conta a história dos cantores de apoio de algumas das maiores lendas musicais. O documentário, que conta com a participação e voz de Judith Hill, ganhou o Oscar para o melhor documentário em 2014 e o Grammy para melhor filme musical em 2015. O primeiro álbum a solo de Judith Hill foi produzido pelo lendário Prince.

Os restantes concertos estão a cargo da banda The Black Wizards, um dos nomes mais internacionais do rock psicadélico e stoner feito em Portugal. Os australianos Lola são apontados como uma das bandas mais promissoras na cena musical punk e rock e vão estar pela primeira vez em tournée pela Europa.

De Espanha chega a banda Koko-Jean & The Tonics, uma banda catalã que agrega soul, rhythm and blues e rock’n’roll, comandados pela voz poderosa da moçambicana Koko-Jean Davis. Também de Espanha, The Limboos é um quinteto que vai buscar as suas influências às sonoridades dos anos 60 e 70 e ao rhythm and blues. Com uma carreira de 10 anos, The Limboos contam com vasta experiência em palcos europeus.

A confluência de diferentes sonoridades e estilos musicais continua a ser a marca distintiva deste Festival que se reflete na aposta em bandas nacionais, mas também em bandas originárias de outros países que prometem, como sempre, agitar o Parque da Vila.

Os dois dias do evento, que oferece campismo gratuito, arrancam no Palco Sunset, às 18h30, com concertos das bandas locais Pêra Abacate e The Sham. As noites terminam com Electric Shoes, que já levou o seu dj set ao Paredes de Coura, Festival para Gente Sentada, Maus Hábitos, entre outros.

À semelhança das edições anteriores, o cartaz conta com a presença de bandas de renome, sem descurar grupos musicais emergentes no panorama artístico. Nas últimas edições, passaram pelo anfiteatro natural do Parque da Vila nomes como The Main Squeeze, JP Bimeni, Cais do Sodre Funk Connection, The Legendary Tigerman, The Black Mamba, Marta Ren & Groovelvets, entre outros.

Os concertos acontecem no Parque da Vila, uma extensa zona verde com um anfiteatro natural, bem próximo do centro de Alijó. O Festival Sons no Parque é uma organização do Município de Alijó, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó. A edição deste ano integra a programação do Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023, que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.