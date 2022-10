Filandorra apresenta em Lamego peça para o público infantil

A Filandorra – Teatro do Nordeste e o Município de Lamego vão proporcionar às crianças que frequentam o pré-escolar e 1º ciclo do concelho uma “viagem” pela tradição oral transmontana a partir da iniciativa Ciclo de Teatro para a Infância com “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” de Alexandre Parafita, que vai decorrer no Teatro Ribeiro Conceição nos dias 2, 3 e 4 de novembro.

Os contos, lendas e mitos da tradição oral transmontana que Alexandre Parafita compilou em livro ganham vida nesta encenação da Filandorra que dá a conhecer às crianças de hoje a magia que encantou as crianças de “ontem”. Durante três dias, com sessões agendadas para as 10h30 e 14h45, o Teatro Ribeiro Conceição vai “encher-se” da pequenada para “descobrirem” as histórias que alegravam e divertiam as crianças de outros tempos, num “encontro” com os saberes, usos e costumes guardados na memória dos mais velhos e que são a “nossa” identidade cultural. O espetáculo de encerramento deste ciclo vai contar com a presença do autor, Alexandre Parafita.

Com encenação de David Carvalho, Diabos e Diabritos…. num saco de mafarricos conta com as interpretações de Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Teixeira, Luís Filipe, Paulo Magalhães e Silvano Magalhães, e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz). As histórias são enriquecidas com canções originais (letra e música) de Marília Miranda, colaboradora da Filandorra nas áreas da dramaturgia e criação musical.

A realização deste Ciclo de Teatro para a Infância no Teatro Ribeiro Conceição confirma uma vez mais a confiança do Município de Lamego no trabalho de descentralização teatral desenvolvido pela Filandorra junto de todos os públicos promovendo a arte dramática em geral e o teatro em particular, a partir do protocolo de cooperação nos domínios da formação e animação teatral que mantém com esta estrutura profissional desde 2018, e que tem contribuído para a afirmação do TRC como centro dinamizador e promotor do teatro na região duriense.

Estreada em maio de 2021 no cúmulo de uma Residência Artística no concelho de Vinhais, “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” foi a primeira produção do projeto “Reportórios, Territórios e Identidades”, que termina a 31 de dezembro, e que conta com o apoio da DGartes/Ministério da Cultura no âmbito do Apoio Sustentado às Artes – Teatro (Biénio 2021-2022).