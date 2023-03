Filandorra celebra Dia Mundial do Teatro com iniciativa “O Teatro sai à rua”

A Filandorra – Teatro do Nordeste vai celebrar o Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de março, com a iniciativa cultural “O Teatro sai à rua”, que integra um conjunto de actividades para todos os públicos que vão decorrer ao longo de todo o dia no Largo do Pelourinho, o símbolo medieval da justiça em Vila Real e antiga quadratura da Rua de Praça onde ao tempo de Camilo Castelo Branco se ergueram tabulados para servirem de palco à estreia do drama histórico “Agostinho de Ceuta” em 1846.

Sob o silêncio do Ministério da Cultura que “teima” em não dar a solução para as Companhias que não obtiveram financiamento apesar de elegíveis por parte do júri no mais recente concurso ao Apoio Sustentado – Teatro da DGArtes para o Quadriénio 2023-2026, o programa preparado por esta estrutura profissional de teatro para o Dia Mundial do Teatro inclui a ESTREIA NACIONAL da criação “Auto de (Boa) Fé ao Senhor Ministro Imperfeito da Cultura, Adão sem Eva, da empatia e da compaixão, defensor das linhas de corte, A Maioria Mata”, um espectáculo/performance de protesto artístico à política cultural do Governo, cruzando as linguagens dos autos populares tradicionais da região de Trás-os-Montes com alguns “in-pulsos” de linguagem contemporânea assente na utilização de adereços e guarda-roupa com enfoque na pós-modernidade. Do programa “O Teatro sai à rua” consta ainda a apresentação do Manifesto de Desagrado da autoria de Alexandre Parafita, escritor, etnógrafo e autor do parecer da Candidatura dos Caretos de Podence a Património Mundial Imaterial da UNESCO, e a representação do primeiro espectáculo do projecto “Reportórios, Territórios e Identidades” apoiado pela DGArtes no Biénio 2021-2022, e também o mais visto na região nos últimos dois anos, “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos – contos da tradição oral transmontana” de Alexandre Parafita, numa sessão especial que vai juntar o autor, a comunidade escolar e os idosos das IPSS de Vila Real.

O Dia Mundial do Teatro marca o início de uma caminhada de “sinalizações protestativas a favor da cultura no interior” em prol da coesão nacional que a Companhia vai desenvolver em datas significativas do calendário nacional, nomeadamente no 25 de Abril, com a apresentação do PRR…F – Programa de Resistência e Resiliência da Filandorrapara este ano de “sobrevivência” evitando os despedimentos e a extinção da Companhia em horizonte e a Apresentação Pública da figura do Provedor do Esquecimento para a qual convidamos o reputado economista transmontano e amigo da cultura e da Filandorra, o Professor Doutor Paulo Reis Mourão da Universidade do Minho, prenunciando o aparecimento de um amplo movimento cultural e social na área do esquecimento no Norte Interior, em especial Trás-os-Montes e Alto Douro, que vamos alargar a todas as forças vivas da região do interior (escolas, universidades, empresas, personalidades, autarquias). Ainda no 25 de Abril esta estrutura profissional vai lançar a nível nacional a Campanha “Bilhete Solidário” que consiste na edição especial de 50 mil bilhetes, 5€/bilhete, que garantem acesso a todos os espectáculos do reportório da Filandorra – 15 produções no biénio 2023-2024).

Esta caminhada de “sinalizações protestativas” finaliza a 10 de junho com o anúncio público da continuidade ou extinção da Companhia face à evolução dos factos, no Peso da Régua, Capital Europeia do Vinho em 2023 e cidade sede das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com a presença do Senhor Presidente da República.

As actividades que assinalam o Dia Mundial do Teatro inserem-se numa vasta programação desenvolvida pela Companhia durante todo o mês para promover a arte do teatro na região e celebrar o valor e importância do teatro na história e cultura da humanidade a partir da iniciativa Março o mês do Teatro. No âmbito desta iniciativa, que decorre até final do mês, a Filandorra tem ainda agendado um conjunto de representações pelas vilas e cidades do interior do país, que passam pelo teatro e formação:

MARÇO O MÊS DO TEATRO

Programa