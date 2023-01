Filandorra em protesto pela ausência de apoios da Direção-Geral das Artes

Foram divulgados, na passada semana, os resultados finais do apoio da Direção-Geral das Artes (DGARTES) ao teatro, confirmando-se o relatório provisório, no qual a Filandorra ficou de fora do apoio quadrienal. No dia em que o Ministro da Cultura, Pedro Adão Silva, foi ouvido na Assembleia da República, a este propósito, a Filandorra – Teatro do Nordeste levantou a sua voz de indignação e, num ato performativo, gritou contra a “injustiça” e “falta de dignidade” na atribuição dos apoios à arte.

Assim, no dia 11 de janeiro, no jardim frente ao Tribunal de Vila Real, a Filandorra colocou 13 cruzes, uma alusão à morte anunciada das produções criadas pela companhia de teatro profissional, como referi o diretor David Carvalho. Para o responsável o não financiamento dos projetos da Filandorra é “um insulto ao público de Trás-os-Montes”.

“No dia do obrigado, o Teatro do Nordeste vem agradecer ao Ministério da Cultura, de forma desconstrutiva, a ameaça de morte que paira no ar e exigir o reforço da dotação orçamental dos concursos da DGArtes para apoio financeiro às candidaturas elegíveis, na qual se enquadra”, referiu.

O “Cemitério da Cultura” foi encenado frente ao Palácio de Justiça, a partir de um ato performativo de protesto, que contou com todo o elenco da companhia, uma forma de a Filandorra revindicar equidade na aplicação dos apoios da Direção Geral das Artes. Assim como a Filandorra, ficaram de fora destes apoios grupos como a “Barraca”, “A Jangada” e a “Seiva Trupe”.

Esta manifestação com Arte esteve em articulação com o grupo Ação Cooperativista que, à mesma hora, protestou em Lisboa junto à Assembleia da República.